برشلونة يحسم مصير إريك جارسيا

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، أنه من الممكن رحيل لاعب برشلونة إريك جارسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرتبط إسم جارسيا بنادي برشلونة حتى نهاية موسم 2026، ولم يتم تجديد عقد اللاعب حتى الآن.

وذكرت صحيفة “سبورت”، أن إريك جارسيا سيوقع للبرسا حتى موسم 2030.

ومع توقعات رحيل هيكتور فورت فإن جارسيا سيكون الخيار الأول لتعويض جوليس كوندي في مركز الظهير الأيمن، مع فرصة في اللعب كمدافع.

وأضفت الصحيفة أن المدير الفني هانز فليك، لم يعد جارسيا بدقائق لعب مضمونة، لكنه أكد للاعب بأن لديه فرص كثيرة للمشاركة إذا استمر بنفس المستوى الحالي.

يذكر أن جارسيا خاض مع برشلونة 24 مباراة بجميع البطولات خلال الموسم الماضي، نجح في تسجيل خمسة أهداف، من بينها هدف في الكلاسيكو، وتمكن من صناعة ثلاثة أهداف.