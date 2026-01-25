“حمدية” على MBC العراق: دراما اجتماعية تفتح جراح العائلة والحرمان

دبي - فريق التحرير: بين براءة الطفولة وخطيئة الحب، تاهت شابة في مقتبل العمر ووجدت نفسها متورطة في مشكلة غير متوقعة، ضمن الدراما العراقية الاجتماعية “حمدية” الذي يعرض على “MBC العراق” في رمضان. هي حكاية شابة عانت الأمرين في حياتها مع والدها الذي تزوج من امرأة أخرى بعد وفاة زوجته، وتعاملت هذه الزوجة بقسوة مبالغ بها مع ولديه حمدية وكريم. خلال الأحداث تروي حمدية بلسانها معاناتها وصراعاتها، وقصتها مليئة بالبؤس والخذلان، والبحث عن الأمان والحب وسط ظروف قاسية.

أميمة الشكرجي

تستهل أميمة الشكرجي حديثها بالتعريف عن شخصية “حمدية”، وتصفها بـ”الضحية التي دفعت ثمن قسوة الأهل وفقدان حنان الوالدين تحت وطأة تعنيف زوجة الأب”، لافتة إلى أن الشابة بحثت عن الحب في المكان الخطأ، فوقعت في خطيئة كبرى مع “سعدي”، يوم كانت تظن أنه يمثل لها تذكرة عبور لحياة أفضل، لكنها واجهت تبرؤ والدها منها”. تأمل أميمة بأن يتفهم الجمهور انكسارها؛ “فهي ليست سيئة بل روح بريئة تمنت تكوين عائلة تعوضها ما فقدته، وهذا ما وجدته في دفء بيت “أبو رضا” الذي احتضنها”. تعرب عن سعادتها بأولى بطولاتها الدرامية، بجانب والدي الذي منحني الثقة والنصيحة الدائمة بالاجتهاد”. وتتوقف عند مشهد يفيض بالمشاعر الصادقة حين تصبح حمدية أماً، وكأنها تمنح أطفالها كل الحنان الذي حُرمت منه في طفولتها. وتختم بالقول أن الدور كان خليطاً من الأحاسيس لطفلة فاقدة للأمان، وأتمنى أن يصل صدق عيوني وتعبيري في هذا العمل إلى قلوب المشاهدين”.

حسين ستار

من جانبه، يثمن حسين ستار اختياره لشخصية سعدي والمسؤولية التي يحملها بسببها، معرباً عن سعادته في العمل مرة جديدة مع “MBC العراق”. ويصف حسين شخصية “سعدي”، بالشاب المدلل الذي وُلد وفي فمه ملعقة من ذهب، وتصرفاته هي نتاج تربية والديه وليست نابعة من شر داخلي. ويعتبر أن ما حدث مع حمدية كان خطأً مشتركاً ولحظة شيطان، ولم يكن ناتجاً عن حب حقيقي، بل صدمة غير هينة. ويردف بالقول أن “شخصية سعدي تمر بنقلة نوعية عندما يبدأ بالشعور بالذنب تجاه ما اقترفته”، شارحاً “أنني تعايشت مع الدور بكل جوارحي، وشعرت بكل انفعال في المشاهد من أعماقي، وأعتبر ان سعدي يمثل ضحية التدليل المفرط الذي يقود للتهور والندم لاحقاً.

رويدا شاهين

من جانبها، تؤكد رويدا شاهين أن “دور “فريدة” يمثل المعنى الحقيقي للأمومة لامرأة حرمت من الإنجاب لسنوات طويلة”، معتبرة أنها “حين احتضنت حمدية وشقيقها كريم كانت العاطفة بوصلتها الوحيدة معهما، مما جعلها تقصر أحياناً في الحزم”. وترى رويدا أن “هذه الشخصية كانت تحدياً كبيراً لي؛ فهي امرأة شعبية بسيطة بعيدة تماماً عن أدوار السيدة الراقية التي اعتادني الجمهور فيها، لذا خرجت بها من منطقة الراحة”. وتتوقف رويدا أخيراً عند “علاقة فريدة بكريم التي وصلت حد التعلق المرضي، لذا لم تتقبل ما حصل معه وعاشت صدمة زلزلت كيانها”. وتردف بالقول إن “فريدة تنتمي إلى جيل الصابرين، تلك المرأة ضحت بكل شيء للحفاظ على بيتها وزوجها وأطفالها. هي شخصية تشبه الكثير من أمهاتنا في تضحياتهن وصبرهن اللامحدود”. كما تعرب عن اعتزازها باستمرار التعاون مع “MBC العراق”.

مهند ستار

من جهته، يقول مهند ستار أنه قدم شخصية “فاضل”، ويصفه بالإنسان البسيط والحنون الذي يشبه الكثير من العراقيين في طيبتهم، ويعتبر “أن الرجل يفتقر لتحمل المسؤولية الكبيرة، فهو شخص طموح لكن مكسور من الداخل، ورغم ذلك فهو لا يحمل ذرة شر تجاه أحد”. ويتوقف عند “أكثر مشهد أرهقني وانتظرت تصويره طويلاً، حيث يعترف فاضل لفريدة بسر قديم أخفاه عنها”، معتبراً أن “المشهد كان صادماً وقد هزني من الداخل وأثر على صحتي النفسية لشدة صدقه وتأثيره، ويمثل لحظة الحقيقة لشخصية مثقلة بالانكسارات”. ويعرب عن سعادته باستمرار تعاونه مع “MBC العراق”، ولعل هذه الشخصية ستمثل انطلاقتي الحقيقية الثانية التي سيراني فيها الجمهور بشكل مختلف”.

جواد الشكرجي

يشير الممثل القدير جواد الشكرجي إلى “أن شخصية “أبو رضا” وضعت البصمة العراقية الإنسانية التي لامست روحي، فتعاطفت معه في مواقف كثيرة”. ويرى أن “أميمة- ابنته- “تمتلك ثقافة ممتازة وحساً إنسانياً عالياً، وتجسد دوراً مهماً بتمكن وحضور قوي بعيداً عن المبالغة”. ويضيف قائلاً: “رغم قلقي الأولي من جرأة وصعوبة الشخصية وما تحمله من مشاعر متقلبة، إلا أنني اطمأننت تماماً بعد رؤية مشاهدها؛ فقد استطاعت أميمة التعبير عن الألم والانتماء الحقيقي لشخصية حمدية”. ويتحدث عن “مشهد طويل جمعنا، شعرت فيه بقوتها لدرجة أنني أحسست وكأنني أواجه نفسي، وأنا فخور جداً بما قدمته”. ويختم بالقول: “نحن هنا لا نمثل فقط، بل نقدم واقعاً ملموساً ومؤلماً من قلب المجتمع برؤية فنية صادقة وتجربة درامية متكاملة الأركان”.