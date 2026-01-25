أن بي ايه: دونتشيتش يتألق ويقود لايكرز للفوز على مافريكس

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجّل السلوفيني لوكا دونتشيتش 33 نقطة قاد من خلالها لوس أنجليس لايكرز إلى الفوز على فريقه السابق دالاس مافريكس 116 110 السبت ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه".

وأضاف دونتشيتش الذي حظي بتشجيع حار عند دخوله أرضية الملعب في تكساس حيث كان محبوبا لدى المشجعين لمدة سبعة أعوام ناجحة، ثماني متابعات و11 تمريرة حاسمة إلى نقاطه الـ33.

كانت هذه الزيارة الثانية لدونتشيتش إلى ملعب فريقه السابق منذ انتقاله المثير للجدل في شباط/فبراير 2025، علما أنه فاز مع لايكرز في جميع المباريات الأربعة أمام دالاس.

وتوقفت بهذه الخسارة سلسلة انتصارات مافريكس البالغة أربعة وهي الأفضل له هذا الموسم، في حين يعاني لايكرز بعدما خسر ست مباريات من أصل آخر تسع خاضها.

وقال دونتشيتش إن ملعب دالاس سيظل "دائما مكانا مميزا بالنسبة إلي"، وأضاف مازحا أنه في استراحة ما بين الشوطين بدأ "بالتوجه نحو النفق الآخر... كنت مرتبكا قليلا".

وبدأت المباراة بتسجيل النجم المخضرم ليبرون جيمس أولى النقاط، قبل أن يردّ عليه مباشرة كوبر فلاغ الذي اختير أولا في درافت 2025 ويصغر جيمس بـ22 عاما.

وخلال الدقائق الأولى، أصبح دونتشيتش أصغر لاعب في تاريخ أن بي ايه يسجّل 1500 رمية ثلاثية في مسيرته.

تقدّم لايكرز 65 52 في نهاية الشوط الأول، قبل أن يرد دالاس بتسجيل 16 نقطة على التوالي.

وانقلبت المباراة بشكل كبير إذ وسّع مافريكس الفارق إلى 15 نقطة في الربع الرابع، قبل انتفاضة جديدة لليكرز.

وقلّص جيمس الفارق إلى تسع نقاط عبر سرقة للكرة وتسجيل نقطتين، ثم منحت ثلاثية الياباني روي هاتشيمورا التقدم مجددا لليكرز قبل أكثر بقليل من دقيقتين من نهاية المباراة.

نيكس يتفوّق على سيسكرز

وفي مباراة أخرى أقيمت السبت، حقق نيويورك نيكس فوزا صعبا على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 112 109، بعدما سجّل جايلن برونسون 31 نقطة ساعد من خلالها فريقه على العودة إلى المسار الصحيح هذا الموسم.

ويأمل نيكس أن يكون قد تجاوز فترة صعبة بتحقيقه فوزين تواليا، بعد الانتصار الساحق على بروكلين نتس بفارق 54 نقطة الأربعاء والذي أنهى عبره سلسلة سلبية خسر خلالها تسع مباريات من أصل 12.

وحافظ نيويورك على تقدمه بفارق ثلاث نقاط في الثواني العشر الأخيرة حيث أهدر لاعب سيسكرز تايريس ماكسي رمية ثلاثية تحت الضغط، قبل أن يخطف البريطاني أو جي أنونوبي الكرة من جويل إمبيد.

وفي كلتا الحالتين، رفض الحكام مطالب فيلادلفيا باحتساب خطأ متعمد.

وقال برونسون ردا على سؤال حول كيفية تجاوز فريقه اللحظات الأخيرة العصيبة "الهدوء... لا نسهّل الأمور على أنفسنا، لكنني أعجبت بالطريقة التي قاتلنا بها".

وأضاف "من الواضح أننا مررنا بفترة تراجع وتجاوزناها. هذا ما حدث، والآن علينا فقط مواصلة التقدم".

من جانبه، قال إمبيد أفضل مسجّل في المباراة برصيد 38 نقطة و11 متابعة و5 تمريرات حاسمة، إنه وزميله ماكسي تعرّضا لـ"خطأ مؤكد".

وسيطر النجم الكاميروني الأميركي على الشوط الأول، مسجّلا 28 نقطة ساعد من خلالها سيسكرز على إنهائه متقدما 64 60.

لكن نيكس عاد بقوة متفوقا على سيكسرز 30 13 في الربع الثالث الذي لم يسجّل إمبيد خلاله أي نقطة.

وتقدّم نيكس تدريجيا حتى وصل الفارق إلى 17 نقطة، قبل تسجيل فيلادلفيا 11 نقطة تواليا في الربع الرابع، مما أدى إلى اشتعال المواجهة في نهايتها.

تأجيل مباراة

في غضون ذلك، عُلّقت زيارة غولدن ستايت ووريرز إلى مينيسوتا تمبروولفز حتى يوم الأحد، بعدما أطلق عملاء الهجرة الفيدراليون النار على رجل في مدينة مينيابوليس ما أشعل احتجاجات جديدة.

وجاء في بيان صادر عن رابطة أن بي ايه "تم اتخاذ هذا القرار لإعطاء الأولوية لسلامة وأمن سكان مينيابوليس".

وبدأت مباراة ويزاردز وهورنتس في وقت أبكر من موعدها المحدد بسبب عاصفة شتوية قوية تجتاح الولايات المتحدة.