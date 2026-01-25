أن بي ايه: دونتشيتش يتألق ويقود لايكرز للفوز على مافريكس

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجّل السلوفيني لوكا دونتشيتش 33 نقطة قاد من خلالها لوس أنجليس لايكرز إلى الفوز على فريقه السابق دالاس مافريكس 116 110 السبت ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه".

وأضاف دونتشيتش الذي حظي بتشجيع حار عند دخوله أرضية الملعب في تكساس حيث كان محبوبا لدى المشجعين لمدة سبعة أعوام ناجحة، ثماني متابعات و11 تمريرة حاسمة إلى نقاطه الـ33.

كانت هذه الزيارة الثانية لدونتشيتش إلى ملعب فريقه السابق منذ انتقاله المثير للجدل في شباط/فبراير 2025، علما أنه فاز مع لايكرز في جميع المباريات الأربعة أمام دالاس.

وتوقفت بهذه الخسارة سلسلة انتصارات مافريكس البالغة أربعة وهي الأفضل له هذا الموسم، في حين يعاني لايكرز بعدما خسر ست مباريات من أصل آخر تسع خاضها.

وقال دونتشيتش إن ملعب دالاس سيظل "دائما مكانا مميزا بالنسبة إلي"، وأضاف مازحا أنه في استراحة ما بين الشوطين بدأ "بالتوجه نحو النفق الآخر... كنت مرتبكا قليلا".

وبدأت المباراة بتسجيل النجم المخضرم ليبرون جيمس أولى النقاط، قبل أن يردّ عليه مباشرة كوبر فلاغ الذي اختير أولا في درافت 2025 ويصغر جيمس بـ22 عاما.

وخلال الدقائق الأولى، أصبح دونتشيتش أصغر لاعب في تاريخ أن بي ايه يسجّل 1500 رمية ثلاثية في مسيرته.

تقدّم لايكرز 65 52 في نهاية الشوط الأول، قبل أن يرد دالاس بتسجيل 16 نقطة على التوالي.

وانقلبت المباراة بشكل كبير إذ وسّع مافريكس الفارق إلى 15 نقطة في الربع الرابع، قبل انتفاضة جديدة لليكرز.