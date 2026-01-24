داني شمعون يعود بقوة ويطلق “الصورة القديمة”

دبي - فريق التحرير: يسجّل الفنان داني شمعون، نجم برنامج Star Academy، عودة فنية لافتة من خلال عمله الغنائي الجديد “الصورة القديمة”، في تعاون يجمعه مع نخبة من الأسماء البارزة، حيث تحمل الأغنية كلمات بيار الحايك، ألحان وتوزيع بلال الزين، وإخراج شريف ترحيني.

ويواصل شمعون ترسيخ حضوره الفني بخطى ثابتة، مستندًا إلى النجاح الذي حققته أغنيته السابقة “ليالي زمان” من كلمات أحمد ماضي وألحان وتوزيع ناصر الأسعد، والتي لاقت تفاعلًا ملحوظًا لدى الجمهور.

وفي إطار نشاطه المتواصل، يستعد داني شمعون خلال الأسبوع المقبل لدخول الاستديو لتسجيل أغنيتين جديدتين، الأولى من كلمات بيار الحايك وألحان وتوزيع بلال الزين، أما الثانية فتحمل عنوان “بتتذكر يا حبيبي” من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد، وقد جرى تصويرها أيضًا على طريقة الفيديو كليب بإخراج شريف ترحيني.

يُذكر أن داني شمعون قدّم على مدى مسيرته الفنية مجموعة من الأعمال التي حققت صدى واسعًا لدى الجمهور، من أبرزها: “هيي المرة”، “ألف موتة”، “خلص” وغيرها من الأغنيات التي رسّخت اسمه على الساحة الغنائية.

أما على صعيد الحفلات، فقد أحيا شمعون سلسلة أمسيات ناجحة في عدد من العواصم العربية، شملت دبي، أبوظبي، قطر وبيروت، وسط تفاعل جماهيري كبير، على أن يلتقي جمهوره مجددًا في ٣١ كانون الثاني/يناير في دبي، في حفل يُنتظر أن يشكّل محطة مميزة ضمن نشاطه الفني المتصاعد.