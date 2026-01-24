اخبار الخليج / اخبار الإمارات

قنصلية الإمارات في نيويورك تدعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر

ابوظبي - سيف اليزيد - أهابت قنصلية دولة في نيويورك، اليوم السبت، بمواطني الدولة المتواجدين في الولايات المتحدة الأميركية ضرورة توخي الحيطة والحذر.
وقالت القنصلية على منصة «إكس»: «تهيب قنصلية دولة الإمارات في نيويورك بمواطني الدولة المتواجدين في الولايات المتحدة الأميركية ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة الثلجية المتوقعة في ولاية نيويورك والمناطق المحيطة بها».

كما أكدت «البعثة ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي».

