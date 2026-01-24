اخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولو شرطة ومستشفيات في باكستان إن عدد ضحايا حريق مجمع تجاري، تجاوز 70 قتيلاً، بعد العثور على مزيد من الجثث، حسبما أفاد موقع جو نيوز الإخباري الباكستاني اليوم السبت. ولليوم الثامن على التوالي، يواصل رجال الإنقاذ البحث بين الأنقاض للعثور على مزيد من المفقودين إثر المأساة.

وقالت السلطات إن عمليات الإنقاذ والبحث اكتملت بنسبة 80% على الأقل، وجاري العمل على إزالة أنقاض الأجزاء المنهارة من المبنى. وفي غضون ذلك، قال المسؤولون إن الجهود جارية لتحديد هوية باقي الضحايا.  وأضافوا أنه تم العثور على أربعة أجهزة تسجيل فيديو رقمية بين الأنقاض أثناء عملية البحث، وإنها قد تقدم دليلاً مهماً لتحديد أسباب الحريق الضخم.

