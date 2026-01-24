تكنولوجيا: تسريب مواصفات iQOO 15R الأساسية عبر منصة Geekbench قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة iQOO لإطلاق هاتفها الجديد iQOO 15R في السوق الهندي قريبًا، وبعد أن كشفت الشركة لمحة سريعة عن التصميم دون الدخول في التفاصيل، جاءت منصة Geekbench لتكشف أولى المواصفات التقنية المهمة.

وأظهرت قاعدة بيانات Geekbench إدراج الهاتف برقم الطراز I2508، مع معالج ثماني النواة يضم نواتين بتردد يصل إلى 3.8 جيجاهرتز وست نوى بتردد 3.32 جيجاهرتز، إلى جانب معالج رسوميات Adreno 829. وتشير هذه المواصفات إلى اعتماد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Gen 5 من كوالكوم.

كما أوضح الاختبار أن الهاتف يعمل بنظام Android 16 ويأتي بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت في نسخة الاختبار، مع توقع توفر خيارات RAM إضافية عند الإطلاق. وعلى صعيد الأداء، حقق iQOO 15R نتيجة 2,590 نقطة في اختبار النواة الواحدة و8,423 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة، بينما سجل 21,075 نقطة في اختبار الرسوميات.

وفي الوقت نفسه، تروّج الشركة للهاتف باعتباره جهازًا يقدم أداءً قويًا مع تصميم مريح للاستخدام اليومي. وتشير الشائعات إلى أن iQOO 15R قد يكون نسخة معدلة من هاتف iQOO Z11 Turbo الذي تم إطلاقه مؤخرًا في الصين.

وإذا صحت هذه التسريبات، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.59 بوصة بدقة 1,260p ومعدل تحديث 144 هرتز، مع دعم ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت. وعلى مستوى التصوير، يُرجح أن يضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا رئيسية خلفية بدقة 200 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل.

أما البطارية، فمن المتوقع أن تبلغ سعتها 7,600 مللي أمبير بتقنية السيليكون والكربون، مع دعم الشحن السريع بقدرة 100 واط. كما قد يدعم الهاتف مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمجًا في الشاشة، والشحن العكسي السلكي، إلى جانب معايير مقاومة الماء والغبار IP68 وIP69.

