السيسي: إنشاء الميليشيات الموازية يهدد الدول ويفكك مؤسساتها

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي موقف القاهرة الثابت والرافض لأي محاولات تهدف إلى تقسيم دول المنطقة، أو اقتطاع أجزاء من أراضيها، أو إنشاء كيانات وميليشيات موازية للمؤسسات الوطنية.

وشدد السيسي على أن التجارب السابقة أثبتت أن الذين صنعوا الميليشيات بزعم حماية الدول كانوا سببًا مباشرًا في دمارها، قبل أن يرحلوا تاركين الشعوب تدفع الثمن.

وقال الرئيس المصري:

“الذي يحمي العباد هو رب العباد”،

في إشارة إلى أن أمن الدول واستقرارها لا يتحقق إلا عبر الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية، وليس عبر السلاح المنفلت أو الجماعات المسلحة.

ويأتي هذا الموقف في إطار حرص مصر على الحفاظ على وحدة الدول، واحترام سيادتها، ورفض أي تدخلات تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.