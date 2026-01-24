«أبوظبي للتقاعد» يوفّر بطاقة «إسعاد» للمتقاعدين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد بالتعاون مع مركز بطاقة «إسعاد»، التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، عن إتاحة بطاقة «إسعاد» للمتقاعدين بسعر سنوي مخفض، بما يضمن استمرارية الاستفادة من مزايا البطاقة على مدار العام.

وأكّد خلف عبدالله رحمه الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، على أهمية هذا التعاون المشترك، مشيداً بالدور الريادي لبرنامج «إسعاد» في تقديم مبادرات نوعية تسهم في دعم المتقاعدين وتعزيز رفاههم الاجتماعي، وبما ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة في ترسيخ قيم التلاحم المجتمعي وجودة الحياة. كما ثمّن التعاون المثمر مع القيادة العامة لشرطة دبي، معرباً عن شكره وتقديره لدورها الريادي في إطلاق وإدارة برنامج «إسعاد»، إلى جانب المبادرات النوعية التي تدعم المتقاعدين وتعزز رفاهم الاجتماعي.

من جانبه أكّد العقيد صلاح المرزوقي، مدير مركز بطاقة «إسعاد» بالوكالة، أن توقيع مذكرة التفاهم مع صندوق أبوظبي للتقاعد، يعكس اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بهذه الفئة من المجتمع، وسعيها إلى تحسين جودة حياتهم، تقديراً لما قدموه من عطاء طوال مسيرتهم العملية في خدمةً الوطن، وذلك ضمن حرص القيادة على دعم المتقاعدين وتمكينهم للاستفادة من المزايا والخصومات التي تقدمها البطاقة في مختلف القطاعات. وأكد أن المركز سيستمر في تعزيز الشراكات بما يخدم المجتمع بمختلف فئاته.