الاطار التنسيقي يستعد لاعلان مرشحه لرئاسة الوزراء

بغداد - ياسين صفوان - وكان قد تنازل رئيس الوزراء الحالي ورئيس ائتلاف البناء والتنمية محمد شياع السوداني لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لترشيحه لرئاسة الحكومة الجديدة.

وراجت الكثير من التسريبات عن مواقف معارضة داخل الاطار التنسيقي نفسه لتولي المالكي لولاية ثالثة، خصوصا من قبل زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم وزعيم الصادقون الشيخ قيس الخزعلي.
