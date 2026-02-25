انت الان تتابع خبر السوداني: مستمرون بتأمين كل متطلبات النزلاء في دور المسنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني شارك، اليوم الأربعاء، المسنين من نزلاء دارَي الرشاد والصليخ مأدبة إفطار رمضان المبارك".

ورحب السوداني بالآباء والأمهات من كبار السن، وهنأهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأكد "حرصه الدائم على لقائهم والاطمئنان عليهم"، موضحاً أن "الدور الإيوائية تمثل محطة مهمة في رعاية هذه الشريحة العزيزة، التي تعد من أولويات عمل الحكومة، تقديراً لعطائهم الكبير وخدمتهم لوطنهم ومجتمعهم".

وشدد على أن "مسؤولية الدولة تجاه دور الإيواء في عموم العراق هي واجب أساسي"، مؤكداً أن "الحكومة ستواصل تأمين جميع متطلبات الرعاية لهذه الفئة الكريمة، بما يشمل توفير بيئة لائقة، وضمان احتياجاتهم المعيشية والعلاجية والترفيهية".

وثمن "جهود العاملين في دور الإيواء والأقسام والدوائر المعنية، ووجههم بضرورة التحلي بروح المسؤولية الوظيفية والإنسانية، وأداء واجباتهم بما يليق بتضحيات كبار السن ومكانتهم في المجتمع".

واستمع السوداني إلى ملاحظات كبار السن واحتياجاتهم، ووجّه الجهات المعنية بمتابعتها بشكل مباشر لضمان تلبية متطلباتهم.