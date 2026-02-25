استحواذ Anchorage على STRC مع تصاعد رهانات البيع على المكشوف ضد “بديل بيتكوين” الخاص بسايلور

تام شمس - الأربعاء 25 فبراير 2026 09:00 مساءً - أعلن بنك الأصول الرقمية Anchorage Digital أنه يحتفظ بورقة STRC الممتازة الدائمة الصادرة عن شركة Strategy ضمن ميزانيته العمومية، ما يضيف داعمًا مؤسسيًا جديدًا لشركة خزينة البيتكوين التابعة لمايكل سايلور، في وقت تتزايد فيه رهانات البيع على المكشوف من قبل متداولي وول ستريت ضد الشركة.

وفي منشور على منصة X يوم الأربعاء، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـAnchorage، ناثان ماكولي، إن هذه الخطوة تعكس انسجامًا بين شركتين بُنيتا حول بنية بيتكوين التحتية واعتمادها في خزائن الشركات. وكتب: “القناعة تتراكم. المؤسسات لا تكتفي بالحديث عن بيتكوين، بل تبني هياكلها حولها.”

وأضاف: “عندما تضع الشركة التي تشغّل بنية بيتكوين التحتية رأس مالها إلى جانب الشركة التي طبّقت استراتيجية خزينة بيتكوين، فهذه إشارة واضحة.” ولم تكشف Anchorage عن حجم الاستثمار أو توقيته.

ووفقًا لموقع Strategy، فإن STRC هي ورقة مالية ممتازة دائمة مدرجة في ناسداك، تُسوّق كأداة قصيرة الأجل وعالية العائد. وتدفع الأسهم توزيعات سنوية بنسبة 11.25% تُصرف شهريًا نقدًا. وقد استُخدم رأس المال المُجمَّع عبر هذه الأداة تاريخيًا لتمويل استمرار الشركة في شراء بيتكوين.

Strategy تصبح أكثر الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة تعرضًا للبيع على المكشوف

يأتي استثمار Anchorage في وقت تصدّرت فيه Strategy قائمة Goldman Sachs لأكثر الأسهم الأمريكية الكبيرة تعرضًا للبيع على المكشوف، بحسب نسبة المراكز المكشوفة إلى القيمة السوقية. وقبل عام، لم تكن الشركة ضمن أفضل 50 سهمًا في هذه القائمة. وبدأ ترتيبها في الارتفاع أواخر 2025 مع تراجع سعر سهمها حتى قبل بلوغ بيتكوين ذروته في أكتوبر.

أصبحت Strategy أكثر الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة تعرضًا للبيع على المكشوف. المصدر: Goldman Sachs.

ويعني البيع على المكشوف اقتراض الأسهم وبيعها على أمل إعادة شرائها لاحقًا بسعر أقل، مع احتمال تضاعف الخسائر إذا ارتفع سعر السهم بدلًا من انخفاضه.

وتعمل Strategy كأداة أسهم عامة ذات رافعة مالية تمثل بديلًا مباشرًا للتعرض لبيتكوين، إذ تصدر أوراقًا مالية وتستثمر العائدات في BTC. ويمكن أن تتضخم المكاسب خلال فترات الصعود، بينما تتفاقم الضغوط على سعر السهم خلال فترات الهبوط.

وتحتفظ الشركة حاليًا بـ 717,722 بيتكوين تُقدّر قيمتها بنحو 46.68 مليار دولار وفق الأسعار الحالية. وقد جرى شراء هذه العملات بمتوسط تكلفة يبلغ نحو 76,020 دولارًا للعملة، ما يضع الشركة أمام خسارة غير محققة تُقدّر بنحو 7 مليارات دولار مع تداول بيتكوين قرب مستوى 66,000 دولار.

وأعلنت الشركة يوم الاثنين عن عملية شراء جديدة، استحوذت خلالها على 592 بيتكوين مقابل 39.8 مليون دولار.

خطة لتحويل الديون إلى حقوق ملكية

في الأسبوع الماضي، قال مؤسس Strategy مايكل سايلور إن الشركة تعتزم تحويل نحو 6 مليارات دولار من ديون السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، مستبدلة التزامات السداد بإصدار أسهم جديدة. ومن شأن هذه الخطوة خفض مستوى الرافعة المالية في الميزانية العمومية عبر تحويل حاملي السندات إلى مساهمين، لكنها قد تؤدي إلى تخفيف حصة المستثمرين الحاليين.

وأكدت Strategy أن خزينة بيتكوين لديها ستظل قادرة على تغطية التزاماتها حتى في سيناريو تراجع حاد للغاية. ووفقًا للشركة، سيتعين على بيتكوين أن تنخفض إلى نحو 8,000 دولارات، أي تراجع يقارب 88%، حتى تتساوى قيمة حيازاتها مع حجم ديونها.