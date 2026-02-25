شكرا لقرائتكم خبر الجاسر: أكتمال حركة مناقلة الصالات في مطار الملك خالد الدولي بهدف تحسين العائد على الأصول وتطوير تجربة المستفيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقف وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الاربعاء، على اكتمال حركة مناقلة الصالات في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك برفقته رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الاستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج والرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة الأستاذ رائد الإدريسي والرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض الاستاذ أيمن بن أبوعباة وعددا من قيادات المطار، كما تفقد الجاسر خلال جولته الميدانية حركة انسياب السفر وسير العمل في مرافق المطار وفق الخطط التشغيلية المعتمدة خلال شهر رمضان المبارك،

وأكد الجاسر، إكتمال حركة مناقلة الصالات في مطار الملك خالد الدولي بنجاح، عبر إعادة توزيع شركات الطيران والرحلات بين الصالات، مما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية في صالات السفر و مرافق المطار وتطوير تجربة المستفيد وتحسين حركة السفر و التنقل وتعزيز مسارات الربط الداخلي والدولي، و ترسيخ دور مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض كمحور لوجستي عالمي ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية،

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية أن عملية مناقلات الصالات في مطار الملك خالد الدولي تهدف كذلك إلى تحسين العائد على الأصول وهو هدف استراتيجي مهم لأي مشغل مطارات، لرفع الاستفادة من الموارد الثابتة في مرافق المطار، مثل الكاونترات، والسيور، والجسور، ومسارات الجوازات واعادة هندسة حركة السفر وتدفقات الركاب والأمتعة لرفع الطاقة الاستيعابية عبر اعادة استثمار الموارد الأرضية والمناولة والخدمات المساندة داخل المطار،مما يعزز تنافسية المطار وجاذبية الاداء لحركة السفر والشحن واللوجستيات وتعزيز كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية في العاصمة الرياض، ورفع جاهزية المطار للفعاليات والمناسبات الدولية الكبرى ، موضحا ان ذلك يجري بالتزامن مع إعلان بدء إنشاء المدرج الثالث والأعمال المصاحبة في المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي.

من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الاستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج أن اكتمال حركة مناقلة الصالات في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، التي تم إنجازها بسلاسة وخلال مدة وجيزة ، تعد جزء من خطة تحول كبرى للمطار ، لتعظيم الطاقة الاستيعابية وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يتوافق و حجم النمو الكبير الذي يشهده قطاع النقل الجوي بالمملكة ولله الحمد ، وبين معاليه ان عملية مناقلات صالات السفر، تعكس كذلك أختيار إنموذجا اكثر كفاءة وتنافسية ، لتحسين جودة الخدمات، وترسيخ مطار الملك خالد الدولي ، كبوابة رئيسية عالمية ومحور دولي للطيران وفق مستهدفات برنامج الطيران ، وأكد معالي الدعيلج ان الأثر التشغيلي سينعكس ايجابا على تجربة المسافرين وعلى كفاءة حركة الشحن الجوي واللوجستيات .

وقد تفقد الجاسر منطقة إنهاء إجراءات السفر واستمع إلى شرح مفصل عن سير العمل وفق الخطط التشغيلية المعتمدة لموسم السفر و العمرة خلال شهر رمضان.

واختتم وزير النقل والخدمات اللوجستية جولته الميدانية؛ بشكره وتقديره لكافة العاملين في المطار ، ومختلف الجهات من القطاعين العام والخاص، التي أسهمت بنجاح حركة المناقلة الكبيرة للصالات، بكل سهولة ويسر وانسيابية.