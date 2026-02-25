شكرا لقرائتكم خبر طلاب جامعة الملك عبدالعزيز يحولون مصانع القطن في الهند إلى مساحات نابضة بالحياة ويحصدون المركز الثالث دولياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق طالب جامعة الملك عبدالعزيز من كلية العمارة والتخطيط – قسم عمارة البيئة، عمار حاتم أبو النجا، المركز الثالث مع فريقه في المسابقة الدولية الطلابية التي نظمتها الجمعية الهندية لمعماري البيئة في مدينة مومباي، بإشراف الاتحاد الدولي لمعماري البيئة، وذلك ضمن برنامج الاستديو الدولي في دورته الثانية، تحت إشراف الدكتور عامر محمد حبيب الله.

وجاء فوز الفريق بعد منافسة قوية بمشاركة طلبة من ٢٧ جامعة حول العالم، حيث قدموا حلولًا واستراتيجيات مبتكرة ومستدامة لتطوير مواقع التراث الصناعي في مدينة مومباي الهندية، بما يعزز التكامل بين الجوانب البيئية والعمرانية والاجتماعية.

وحصد مشروع الفريق، الذي حمل عنوان"Cotton Green to Cotton Azaad"، المركز الثالث، ويهدف إلى إعادة إحياء منطقة "القطن الاخضر" في مومباي، المرتبطة تاريخيًا بصناعة القطن، وتحويلها من منطقة صناعية متدهورة إلى فضاء تراثي نابض بالحياة يجمع بين الطبيعة والمجتمع.

ويتناول المشروع عددًا من التحديات البيئية والعمرانية، من أبرزها الفيضانات، والهياكل الصناعية المهجورة، والانقطاع الحضري والاجتماعي، وتراجع القيم التراثية. كما يقترح حلولًا مستدامة تشمل إنشاء أحواض لتجميع مياه الأمطار، وإحياء غابات المانغروف، وإعادة توظيف المباني الصناعية، واستحداث ممرات تعزز الترابط الحضري، بما يحقق توازنًا بين التاريخ والبيئة والمجتمع.

ويُضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة من النجاحات التي حققها طلاب وطالبات قسم عمارة البيئة في جامعة الملك عبدالعزيز المشاركون في برنامج الاستديو الدولي تحت اشراف الدكتور عامر محمد حبيب الله و الذي ينظمه الاتحاد الدولي لمعماري البيئة، حيث سبق لطالبات الماجستير من قسم عمارة البيئة تحقيق المركز الثالث إلى جانب نيل جائزة خاصة في المسابقة الطلابية التي أُقيمت في فرنسا.