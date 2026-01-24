اخبار الخليج / اخبار الإمارات

أنور قرقاش: تقدير دولي واضح لدور الإمارات في إيجاد حل للحرب في أوكرانيا

0 نشر
0 تبليغ

أنور قرقاش: تقدير دولي واضح لدور الإمارات في إيجاد حل للحرب في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن «الدور الإنساني والسياسي الذي تضطلع به في إيجاد حل للحرب في أوكرانيا يحظى بتقدير دولي واضح». وأضاف معاليه، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «عبارات الشكر التي عبّر بها الرئيس الأوكراني لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ولدولة الإمارات، على تيسير المحادثات الثلاثية التي وصفها بالمكثفة والشاملة والبنّاءة، تمثل شهادة مهمة على قيادتنا ومصداقيتنا؛ وهما رصيدنا الحقيقي في سياستنا الخارجية ومنصة فاعلة لدعم السلام والاستقرار».

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash)
الكلمات الدلائليه
آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا