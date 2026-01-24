عاجل.. أردوغان يزور الرياض والقاهرة 3 و 4 فبراير

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من اسطنبول: من المتوقع وفقاً لمصادر إعلامية تركية، أن يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة إلى المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية خلال 3 و 4 فبراير (شباط).

ومن المتوقع أن تشمل مباحثات الرئيس التركي في الرياض والقاهرة بعض الملفات المهمة، وعلى رأسها ملف التحالف الدفاعي المشترك الذي يضم السعودية وباكستان وتركيا، وكذلك ملف الصناعات العسكرية الدفاعية والتعاون التصينعي العسكري.

وكذلك قضية إعادة إعمار غزة وآليات التمويل، فضلاً عن توازنات شرق المتوسط والتنسيق الإقليمي في هذا الجانب، ومن بين ملفات الرئيس التركي مع القيادات السعودية والمصريةمكافحة الإرهاب والقضايا الأمنية المشتركة.