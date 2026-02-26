اكتمال عقد المتأهلين لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025/26: موعد القرعة والقنوات الناقلة

حسمت الإثارة الأوروبية مصير الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، بعد ليلة درامية شهدت عبور قوى كبرى من ملحق التصفيات، وعلى رأسهم العملاق الإسباني ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي، لينضما إلى كبار القارة الذين حجزوا مقاعدهم مباشرة من مرحلة الدوري.

موعد قرعة دور الـ16 والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار إلى مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، حيث تقام مراسم القرعة المنتظرة.

التاريخ: الجمعة المقبل، 27 فبراير 2026.

التوقيت: الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت القاهرة | 2:00 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة: شبكة قنوات beIN SPORTS (الإخبارية)، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سيتم بث القرعة عبر الموقع الرسمي لليويفا.

شهد هذا الموسم نظاماً تنافسياً شرساً، حيث تأهلت 8 فرق مباشرة لاحتلالها المراكز الأولى في مرحلة الدوري، بينما اضطر البقية لخوض “ملحق” إقصائي. ونجحت أندية عريقة مثل أتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن، ونيوكاسل يونايتد في حجز أماكنها بجدارة، لتكتمل قائمة الـ16 كبار القارة العجوز.

قائمة الفرق المتأهلة إلى دور الـ16