اخبار الرياضه

اكتمال عقد المتأهلين لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025/26: موعد القرعة والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

  • اكتمال عقد المتأهلين لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025/26: موعد القرعة والقنوات الناقلة 1/2
  • اكتمال عقد المتأهلين لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025/26: موعد القرعة والقنوات الناقلة 2/2

قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2025-2026

حسمت الإثارة الأوروبية مصير الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من بطولة لموسم 2025-2026، بعد ليلة درامية شهدت عبور قوى كبرى من ملحق التصفيات، وعلى رأسهم العملاق الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، لينضما إلى كبار القارة الذين حجزوا مقاعدهم مباشرة من مرحلة الدوري.

موعد قرعة دور الـ16 والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار إلى مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، حيث تقام مراسم القرعة المنتظرة.

  • التاريخ: الجمعة المقبل، 27 فبراير 2026.

  • التوقيت: الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت القاهرة | 2:00 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

  • القنوات الناقلة: شبكة قنوات beIN SPORTS (الإخبارية)، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سيتم بث القرعة عبر الموقع الرسمي لليويفا.

شهد هذا الموسم نظاماً تنافسياً شرساً، حيث تأهلت 8 فرق مباشرة لاحتلالها المراكز الأولى في مرحلة الدوري، بينما اضطر البقية لخوض “ملحق” إقصائي. ونجحت أندية عريقة مثل أتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن، ونيوكاسل يونايتد في حجز أماكنها بجدارة، لتكتمل قائمة الـ16 كبار القارة العجوز.

قائمة الفرق المتأهلة إلى دور الـ16

المتأهلون مباشرة (التصنيف الأول) المتأهلون من الملحق (التصنيف الثاني)
آرسنال (إنجلترا) ريال مدريد (إسبانيا)
(إنجلترا) باريس سان جيرمان (فرنسا)
مانشستر سيتي (إنجلترا) أتلتيكو مدريد (إسبانيا)
(إنجلترا) باير ليفركوزن (ألمانيا)
توتنهام (إنجلترا) نيوكاسل يونايتد (إنجلترا)
(إسبانيا) أتالانتا (إيطاليا)
بايرن ميونخ (ألمانيا) جالطة سراي (تركيا)
سبورتينج لشبونة (البرتغال) بودو جليمت (النرويج)

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا