أربيلوا بعد عبور بنفيكا: “فالفيردي قائدي في الملعب”.. وهذا موقف مبابي من الإصابة

أعرب ألفارو أربيلوا، المدير الفني لريال مدريد، عن فخره الكبير بشخصية فريقه بعد حسم التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إثر تجاوز عقبة بنفيكا البرتغالي بمجموع مباراتي الملحق (3-1). وأكد “السبارتاكوس” أن الفوز ذهاباً وإياباً يمنح الملكي دفعة معنوية هائلة في توقيت حساس من الموسم.

وأشاد أربيلوا بالبرازيلي فينيسيوس جونيور ووصف هدفه بـ “الرائع”، مؤكداً أنه تحمل المسؤولية كاملة في ظل غياب كيليان مبابي. وعن النجم الفرنسي، كشف أربيلوا كواليس استبعاده قائلاً: “مبابي شعر بعدم ارتياح في المران الأخير؛ اجتمعت معه ومع الطاقم الطبي وقررنا إراحته فوراً. نأمل أن تكون مجرد وعكة بسيطة يعود بعدها خلال أيام، فنحن لا نغامر بسلامة لاعبينا”.

وفي لفتة لافتة، كال أربيلوا المديح للأوروغوياني فيدي فالفيردي، قائلاً: “فيدي هو امتداد لي داخل المستطيل الأخضر، إنه قائد بالفطرة ولا يقبل التوقف حتى وهو يتألم”.

ورغم التأهل، لم يخلُ حديث أربيلوا من النقد الذاتي، حيث اعترف ببطء الفريق في تحضير اللعب قائلاً: “عانينا من ضغط بنفيكا في البداية وتحدثت مع اللاعبين بصرامة بين الشوطين. علينا أن نكون أسرع في نقل الكرة لكسر التكتلات الدفاعية، فالأداء الجماعي لا يزال بحاجة للتطوير”.

وعن هوية الخصم القادم في دور الـ16، علق أربيلوا بهدوء: “مواجهة مانشستر سيتي أصبحت طقساً سنوياً معتاداً، لكن سواء واجهنا السيتي أو سبورتينج لشبونة، فنحن أمام خصوم من العيار الثقيل”.

وكشف أربيلوا عن تواصله مع مدربه السابق جوزيه مورينيو، مشيراً إلى أنه يرحب بالعودة إلى البرتغال لمواجهة سبورتينج إذا أوقعتهم القرعة معاً، متمنياً أن تظل أخبار “الميرنجي” سعيدة لجماهيره حول العالم.