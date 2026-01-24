بطولة إنكلترا: سيتي يستعيد بريقه ويحقق انتصاره الأول في 2026

الرياص - اسماء السيد - لندن : استعاد مانشستر سيتي بريقه وحقق انتصاره الأول في الدوري الإنكليزي لكرة القدم عام 2026، بتخطيه ضيفه ولفرهامبتون 2 0 السبت ضمن المرحلة الثالثة والعشرين.

أحرز المصري عمر مرموش (6) والغاني أنطوان سيمينيو (45+2) هدفي سيتي.

ورفع سيتي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر بأربع نقاط موقتا، فيما تجمّد رصيد ولفرهامبتون عند ثماني نقاط في المركز الأخير.

الانتصار هو الأول لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بعد سلسلة سلبية من ثلاثة تعادلات وخسارة واحدة تواليا في المباريات الأربع الأخيرة بالدوري، علما أنه سقط بشكل مفاجئ في دوري الأبطال أمام مضيفه النروجي بودو غليمت (1 3) في منتصف الأسبوع.

ولم يحقق بطل إنكلترا 10 مرات سوى انتصارين في عام 2026 جاءا على حساب مضيفه نيوكاسل في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة (2 0)، وقبله أمام ضيفه إكسيتير سيتي من المستوى الثالث في كأس إنكلترا (10 1).

وأشرك غوارديولا الذي يفتقد للمدافعين البرتغالي روبن دياش والكرواتي يوشكو غفارديول وجون ستونز للإصابة، الوافد الجديد من كريستال بالاس في الانتقالات الشتوية الحالية، المدافع مارك غيهي إلى جانب الأوزبكستاني عبد القادر خوسانوف في التشكيلة الأساسية.

كما راهن على مرموش وسيمينيو والفرنسي ريان شرقي لقيادة خط الهجوم، مقابل الإبقاء على الهداف النروجي إرلينغ هالاند وفيل فودن والجناح البلجيكي جيريمي دوكو على مقاعد البدلاء.

وانتزع توتنهام الثالث عشر، تعادلا ثمينا وقاتلا في الدقيقة الأخيرة من ميدان بيرنلي قبل الأخير 2 2.

وقلب فولهام سابع الترتيب، الطاولة على ضيفه برايتون الثاني عشر 2 1، بعدما كان متأخرا 0 1 حتى الدقيقة 72.

وتغلب وست هام الثامن عشر، على ضيفه سندرلاند العاشر 3 1، ليحقق فوزه الثاني تواليا ويقترب نقطتين من منطقة الأمان.

وحسم أصحاب الأرض المواجهة فعليا مع نهاية الشوط الأول بفضل افتتاحية الهولندي كريسنسيو سامرفيل (14)، ثم ركلة جزاء من جارود بوين (28)، تلتها صاروخية من مسافة بعيدة عبر البرتغالي ماتيوس فرنانديش (43)، فيما سجل الهولندي براين بروبي هدف سندرلاند الوحيد (66) الذي افتقد السويسري غرانيت تشاكا للمرة الأولى هذا الموسم بسبب إصابة.