تكنولوجيا: تسريب مواصفات وتصميم vivo V70 Elite قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد vivo للإعلان عن سلسلة هواتف جديدة خلال الفترة المقبلة، ومع أن الشركة لم تكشف رسميًا عن أي تفاصيل تخص سلسلة V70 حتى الآن، فقد ظهر مؤخرًا تسريب جديد يعرض تصميم هاتف vivo V70 Elite إلى جانب بعض المواصفات الرئيسية.

وبحسب المصدر، سيأتي هاتف V70 بألوان الأحمر والأصفر، بينما سيتوفر إصدار V70 Elite بألوان الأحمر والبيج والأسود. ويُظهر التصميم المسرب لهاتف V70 Elite واجهة بشاشة مسطحة مع هيكل يجمع بين الزجاج والمعدن، إلى جانب وحدة كاميرات خلفية بتصميم مربع دائري الحواف.

وعلى مستوى الأداء، يُتوقع أن يعمل vivo V70 Elite بمعالج Snapdragon 8s Gen 3، في حين يعتمد إصدار V70 على معالج Snapdragon 7 Gen 4. كما تشير التسريبات إلى أن الهاتفين سيحصلان على شاشة AMOLED بقياس 6.59 بوصة، بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز.

وفيما يخص البطارية، من المنتظر أن يزود الهاتفان ببطارية بسعة 6,500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 90 واط، بالإضافة إلى تشغيل واجهة OriginOS 6 المبنية على نظام اندرويد 16 مباشرة من الصندوق.

أما الكاميرات الخلفية، فمن المتوقع أن تضم ثلاث عدسات، تشمل مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب عدسة تيليفوتو بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x بتعاون ZEISS مخصصة للتصوير الليلي.

كما تشير المعلومات إلى تقديم مزايا ذكاء اصطناعي جديدة مثل AI Magic Weather وميزة Flower Blessing، والتي تهدف إلى تحسين تجربة التصوير وإبراز التفاصيل الجمالية في المشاهد المختلفة.

المصدر