أسرة عبدالحليم حافظ تتخذ الإجراءات القانونية ضد «العندليب الأبيض»

أعلنت أسرة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشخص الذى يدّعى أنه «العندليب الأبيض»، وذلك لما يشكله من تشويه لصورة واسم وتاريخ الفنان الكبير.

وكُلف المستشار ياسر قنطوش بمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الشخص، وأكدت الأسرة ضرورة عدم استخدام اسم أو صور الفنان الراحل بأى شكل من الأشكال دون الرجوع إليها أولاً.

كما تهيب الأسرة بالصحفيين المحترمين عدم استضافة هذا المدعو فى أى برنامج أو لقاءات صحفية، وعدم ربطه بأى شكل بالفنان الراحل عبدالحليم حافظ، محذّرةً من أنه فى حال مخالفة ذلك، ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.

واختتمت الأسرة بيانها بتقديم خالص احترامها وتقديرها لجميع الصحفيين المحترمين.

المصري اليوم