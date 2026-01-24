الطقس غداً غائم مع فرصة سقوط أمطار

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وتكون حركتها جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:48 والمد الثاني عند الساعة 05:47 والجزرالأول عند الساعة 11:10 والجزر الثاني عند الساعة 22:46.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا إلى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعه 14:36 والمد الثاني عند الساعة 01:46 و الجزر الأول عند الساعة 08:16 والجزر الثاني عند الساعة 19:30.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً: