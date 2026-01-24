بعد “صح صح” نانسي عجرم…”Sah Sah” تجمع محمد رمضان ولارا ترامب (استمعوا الى الاغنية)

دبي - فريق التحرير: ​تصدّر الفنّان المصريّ محمّد رمضان حديث منصّات التّواصل الاجتماعيّ السّاعات الماضية، بعدما أطلق أغنيته الجديدة الّتي تحمل عنوان “Sah Sah” الّتي جمعت بينه وبين لارا ترامب في تعاون دوليّ مميّز. (استمعوا الى الاغنية)

​على عكس المعتاد، لم تُطلق الأغنية على طريقة فيديو كليب غنائيّ تقليديّ، بل فضّل “رمضان”، إشراك الجمهور بفيديو يتضمن كواليس العمل وتسجيل الأغنية، هذا ما أضفى طابعًا واقعيًّا وحماسيًّا على العمل.

​وعبر حسابه الرّسميّ على “فيسبوك”، نشر رمضان بوستر الأغنية معلّقًا: ​”الأغنية الّتي سبّبت قلقًا قبل إطلاقها (لارا ترامب ومحمّد رمضان) حاليًّا على جميع المنصّات السّمعيّة.. Sah Sah”..” Out Now.. ثقة في الله نجاح”.

في هذا السياق، لم يكشف رمضان رسميًا عن كليب الأغنية بل اطلقها بداية على طريقة الاوديو عبر المنصات الموسيقية.

ويُشار إلى أنّ عنوان الأغنية الجديدة “Sah Sah” يتشابه مع عنوان أغنية أطلقتها النجمة نانسي عجرم قبل ثلاث سنوات بعنوان “صح صح”، والتي جمعتها بالمنتج العالمي مارشميلو، وحقّقت حينها نجاحًا لافتًا وانتشارًا واسعًا على المنصّات الرقمية.

​بالتّزامن مع طرح الأغنية، لفت “رمضان” الأنظار بوجوده في العاصمة الفرنسيّة باريس، حيث شارك ضمن فعاليات أسبوع الموضة. وحرص “رمضان”، على إشراك متابعيه عبر حساباته الرّسميّة، خاصّة “إنستغرام”، بمجموعة من الصّور الّتي توثّق إطلالته هناك، إذ ظهر بملابس أنيقة تمزج بين الكلاسيكيّة والعصريّة، معلّقًا على صوره بعبارة: “Mafia Fashion Week vibes”.

يأتي هذا النّشاط الفنّيّ في وقت يستعدّ فيه رمضان أيضًا لإطلاق فيلمه السّينمائيّ المرتقب “أسد” الّذي ينتمي لنوعيّة الدّراما التّاريخيّة، تحت إشراف المخرج محمّد دياب.