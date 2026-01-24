خاصّ – قناة mtv تفوز بمسلسل “لوبي الغرام” في رمضان ٢٠٢٦ وهذا ما وعد به معتصم النهار

دبي - فريق التحرير: علم موقع “الخليج 365” أنّ إدارة قناة mtv اللبنانيّة حسمت خيارها الدرامي لموسم رمضان ٢٠٢٦، عبر شراء حقوق عرض مسلسل “لوبي الغرام”، ليحلّ رسميًا ضمن خريطة الشهر الفضيل، وذلك بعد خروج مسلسل “ممكن” من السباق الرمضاني.

ويأتي هذا القرار في سياق سعي القناة إلى تدعيم شبكتها الدراميّة بعمل نوعيّ جديد، يُراهن على الحضور القوي والمحتوى المختلف، إذ يُنتظر أن يشكّل “لوبي الغرام” إضافة لافتة إلى خريطة عروض MTV، لا سيّما أنّها تستعدّ أيضًا لعرض أكثر من عمل رمضاني، من بينها مسلسل “بالحَرام” الذي انطلقت بالفعل حملته الترويجيّة ومسلسل “المحافظة١٥”.

ويُذكر أنّ مسلسل “لوبي الغرام” هو من إنتاج شركة إيغل فيلمز، ومن إخراج المبدع جو بو عيد، الذي وعد الجمهور بعمل استثنائي يحمل بصمته الخاصة ويخرج عن المألوف في دراما رمضان. العمل يجمع نخبة من النجوم اللبنانيين والسوريين، في مقدّمهم معتصم النهار، باميلا الكيك، جيسي عبده، وريان حركة، إلى جانب مجموعة من الأسماء السوريّة البارزة التي انضمّت أخيرًا، ومنهم فايز قزق، جرجس جبّارة، سوسن أبو عفّار، وأيمن عبد السلام، ما يمنح المسلسل ثقلًا تمثيليًا وتنوّعًا لافتًا.

وفي تصريح خاصّ لموقع “الخليج 365”، أكّد النجم معتصم النهار أنّ فريق العمل والممثلين يؤدّون عملهم بصمت بعيدًا عن الضجيج، مشيرًا إلى أنّ النتيجة ستكون مدوّية، وواعدًا الجمهور بمسلسل مختلف، ممتع، وخارج عن الأطر التقليديّة.

ومع اكتمال ملامح خريطة دراما رمضان ٢٠٢٦ والتغييرات التي طرأت على عدد من الأعمال، يُتوقّع أن يحظى “لوبي الغرام»”بمتابعة واسعة، وأن يكون من بين أبرز عناوين الموسم الرمضاني المقبل.

مسلسل “لوبي الغرام” من كتابة رايتبلز، وسيناريو وحوار منى فوزي وجيمي بو عيد.