والي سنار يدشن معينات عمل للمستشفيات مقدمة من برنامج الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)

دشن والي سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد الجمعة معينات عمل لعدد من مستشفيات ولاية سنار مقدمة من برنامج الأمم المتحده للسكان (UNFPA) عبر منظمة تنمية الطفولة بولاية سنار، مشيدا بدور وزارة الصحة ومفوضية العون الانساني وبرنامج الامم المتحدة للسكان ومنظمة تنمية الطفولة، داعيا لمزيد من الاهتمام بقضايا الامهات والاطفال حديثي الولادة، لافتا إلى أن الصحة من اولويات حكومة ولايته.

من جهته اكد مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار د. ابراهيم العوض أن هذه المعينات ستسهم في تقليل وفيات الامهات والأطفال حديثي الولادة وقال انها معينات لدعم غرف الولادة والعمليات ومعينات للقابلات، مؤكدا اهتمام وزارته ببرنامج الصحة الإنجابية وتطويره.

فيما اشاد مفوض العون الانساني بولاية سنار محمد عبدالفتاح بادى بجهود منظمة تنمية الطفولة وقال انها ظلت داعمة لبرامج الطفولة، مؤكدا تنسيقهم التام مع وزارة الصحة، مشيدا بالدعم الكبير لحكومة الولاية ووقوفها الى جانب برامج مفوضية العون الانساني.

فيما ثمنت مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الاساسية فاطمة محمد عبدالحليم جهود برنامج الصحة الانجابية الهادفة لتقليل وفيات الامهات والأطفال حديثي الولادة، مثمنة جهود منظمة تنمية الاطفال وتدخلاتها المستمرة مع وزارة الصحة.

من جهتها أوضحت منسق برنامج الصحة الانجابية بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار عبير الفاضل الطاهر انه تم وبالتنسيق المحكم مع منظمة تنمية الاطفال توزيع معينات عمل للمستشفيات الأكثر حوجة.