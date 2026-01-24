سودانير تستأنف رحلاتها بعروض تشجيعية وامتيازات غير مسبوقة

أعلنت شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) عن استئناف رحلاتها الجوية ابتداءً من اليوم، مع إطلاق عرض ترويجي خاص لفترة محدودة يشمل أسعارًا تشجيعية للوجهات الإقليمية، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة السفر ودعم المواطنين.

وأكدت الشركة أن العرض يأتي ضمن جهودها لتعزيز دورها كناقل وطني، وتخفيف أعباء السفر عن الركاب في ظل الظروف الراهنة.

الأسعار المعلنة لرحلات سودانير الدولية

وأوضحت سودانير أن الأسعار التشجيعية تشمل الرحلات من وإلى بورتسودان، وفق الآتي:

بورتسودان ➝ جدة: 800,000 جنيه

جدة ➝ بورتسودان: 850,000 جنيه

بورتسودان ➝ القاهرة: 650,000 جنيه

القاهرة ➝ بورتسودان: 750,000 جنيه

بورتسودان ➝ الرياض: 1,000,000 جنيه

الرياض ➝ بورتسودان: 1,100,000 جنيه

امتيازات إضافية للركاب ضمن العرض

وأشارت الشركة إلى أن العرض الترويجي يتضمن وزن أمتعة يصل إلى 60 كيلوجرامًا، ما يمنح المسافرين ميزة تنافسية مقارنة بشركات الطيران الأخرى، داعية الراغبين في السفر إلى الحجز المبكر والاستفادة من الأسعار التشجيعية خلال فترة العرض.

وأكدت سودانير التزامها بتحسين جودة الخدمات وتطوير عملياتها التشغيلية، بما يعزز ثقة الركاب ويدعم عودتها القوية إلى الأجواء.