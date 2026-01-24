سيف بن زايد: عندما يتبدّد الأمل لا يُختار إلا أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أنه عندما يتبدّد الأمل، لا يُختار إلا أبوظبي.

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «عندما يتبدّد الأمل، لا يُختار إلا أبوظبي، فالسلام قرار، والحكمة شجاعة. من فقد الأمل في السلام يختار عاصمته: أبوظبي، فالأمل قد يضيع… لكن أبوظبي تبقى المنارة المضيئة، والحكمة طريقها معروف عند سيدي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الله يحفظه».

