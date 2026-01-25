الموقف السعودي: التأكيد على الحل العادل للقضية الجنوبية توحيد الموقف الشعبي بعيداً عن الشخصنة حماية الحقوق والمطالبة بالتمثيل العادل رعاية الحوار الجنوبي الجنوبي دون فرض خيارات دعم توحيد المكونات الجنوبية ومسار سياسي منظم تثبيت الاستقرار والخدمات الأساسية في المحافظات الجنوبية اللقاءات مع المكونات والشخصيات لقاءات مكثفة مع القيادات السياسية والقبلية والاجتماعية ضمان تمثيل عادل لمطالب المحافظات الجنوبية تجهيز الأرضية لمؤتمر الرياض ووضع رؤية مشتركة للحلول



كانت هذه تفاصيل خبر قضية الجنوب اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.