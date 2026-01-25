شكرا لقرائتكم خبر مُحافظ الأحساء يزور منتدى الاستثمار في التعليم والتدريب المُقام بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير الأحساء، اليوم، منتدى الاستثمار في التعليم والتدريب المقام بمدينة الرياض، بحضور عددٍ من الوزراء، والمسؤولين، والمستثمرين، وممثلي الجهات التعليمية والتدريبية.

واطّلع خلال الزيارة على أبرز برامج المنتدى ومبادراته، وما يقدّمه من جلسات حوارية ومعرضٍ مصاحب يستعرض الفرص الاستثمارية في مجالات التعليم العام والجامعي، والتدريب التقني والمهني، وتنمية القدرات البشرية، إلى جانب أحدث المشاريع التعليمية والتدريبية ونماذج الشراكات التي تطرحها الجهات المشاركة.

وأكَّد محافظ الأحساء أهمية الاستثمار في قطاعي التعليم والتدريب بوصفهما ركيزتين أساسيتين لبناء القدرات الوطنية، ورفع كفاءة المخرجات التعليمية، وتعزيز مواءمتها مع متطلبات سوق العمل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم جاهزية الأحساء لمواكبة اقتصاد المستقبل، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وأشاد بالدور الذي يؤديه المنتدى بصفته منصة فاعلة لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وتطوير الاتفاقيات بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تمثل فرصة نوعية لتعزيز الاستثمار في منظومة التعليم والتدريب، وتهيئة بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال في المنطقة.

واستمع خلال الجولة إلى شروحٍ حول البرامج والمشاريع المعروضة، والمبادرات الرامية إلى تطوير القدرات البشرية وربط مخرجات التعليم والتدريب بفرص التوظيف، بما يحقق أثرًا مباشرًا على جودة الحياة في محافظة الأحساء.

وتأتي زيارة محافظ الأحساء في إطار حرصه على متابعة المبادرات الوطنية النوعية في مجال التعليم والتدريب، والاطلاع على أفضل الممارسات، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، بما يدعم تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية ويخدم أهداف التنمية الشاملة والجاهزية الاقتصادية للمحافظة.