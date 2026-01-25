الخليج للتدريب السعودية توقع عقد استئجار مجمع تعليمي مملوك لرئيس مجلس الإدارة بـ6.25 مليون ريال سنويا

أعلنت شركة الأندلس العقارية، عن موافقة مجلس إدارتها على إطلاق استراتيجيتها للخمس سنوات القادمة (2026–2030)، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانتها من خلال محفظة عقارية تجارية متنوعة.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تأتي استراتيجية الشركة تماشيًا مع خططها للنمو وتعزيز موقعها في السوق السعودي كشركة استثمارية متكاملة في القطاع العقاري.

ونوهت الشركة إلى أن الاستراتيجية تتضمن التوسع في التطوير العقاري في قطاعات جديدة تشمل: القطاع السكني، وقطاع الخدمات اللوجستية وقطاع التعليم".

وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية ترتكز على 5 ركائز رئيسية هي: تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع قاعدة الأصول - تنمية الشراكات الاستثمارية وتطوير نماذج أعمال جديدة - التحول الرقمي والتقني لرفع الأداء التشغيلي - تعزيز الثقافة المؤسسية واستدامة الأعمال - تطوير العلامة التجارية والهوية المؤسسية.

كما لفتت إلى أن الآثار المتوقعة تشمل: تحقيق نمو مستدام في الإيرادات وصافي الأرباح - تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الاستثمارات - زيادة القيمة السوقية وتعزيز حقوق المساهمين - تحسين تجربة الشركاء والمستأجرين - ضمان الاستدامة والحوكمة واستمرارية الأعمال.

وأكدت الشركة أن مجلس الإدارة يثق بقدرة الشركة على تحقيق أهدافها الطموحة، استنادًا إلى وضوح استراتيجيتها وخطط العمل المعتمدة لتعزيز ركائزها الخمس، والتزامها بتفعيل الممكنات اللازمة لتحقيق النمو.

وبينت أن استراتيجية الشركة تأتي متسقة مع رؤية المملكة 2030، وإيمان مجلس إدارة الأندلس العقارية بأن الاستثمار في مختلف القطاعات المستهدفة سيُسهم في تنمية أعمال الشركة وتنويع محفظتها الاستثمارية لتحقيق قيمة مضافة لمساهميها.

وقالت إنه لا يترتب على هذه الخطوة أي أثر مالي جوهري في الوقت الحالي، وسيتم إعلان أية تطورات أو تحديثات بخصوص الاستراتيجية لاحقاً.