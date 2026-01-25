إجماع جنوبي على وحدة الصف وردع الفوضى

يشهد الملف اليمني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تطورات سياسية وأمنية متسارعة، تتقاطع فيها مشاورات الحوار الجنوبي–الجنوبي في الرياض مع ترتيبات ميدانية في عدن والمحافظات الجنوبية، بدعم سعودي مباشر يهدف إلى تثبيت الاستقرار، وتوحيد القرار الأمني، وتهيئة الأرضية لتسوية سياسية شاملة. وبين زخم اللقاءات الجنوبية في العاصمة السعودية ، والتظاهرات الشعبية في عدن، وقرارات إعادة هيكلة المشهد العسكري والأمني، تبرز السعودية لاعباً مركزياً في إدارة مرحلة مفصلية قد تعيد صياغة مستقبل الجنوب واليمن عموماً.

حراك الرياض

تشهد العاصمة السعودية الرياض زخماً سياسياً غير مسبوق لمختلف القيادات والمكونات الجنوبية، في إطار مشاورات مكثفة تمهّد لانعقاد مؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي برعاية سعودية مباشرة. ويُنظر إلى هذا الحراك بوصفه محطة مفصلية لإعادة بناء التوافق الجنوبي، على قاعدة شراكة وطنية واسعة تعبّر عن التطلعات الشعبية دون إقصاء أو تهميش.

ويأتي هذا المسار استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في أعقاب تطورات أمنية وسياسية شهدتها محافظات جنوبية، خصوصاً حضرموت والمهرة، وما تبعها من تدخل لتحالف دعم الشرعية لحماية الاستقرار ومنع الانزلاق نحو الفوضى.

الموقف السعودي

تؤكد الرياض، وفق تصريحات مسؤوليها وفي مقدمتهم وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أن دور المملكة يقوم على رعاية التوافق لا فرض الخيارات، ودعم حوار جنوبي مسؤول يفضي إلى شراكة حقيقية. وتراهن الأوساط الإقليمية والدولية على أن تشكّل مخرجات المؤتمر المرتقب حجر الزاوية في أي تسوية سياسية يمنية شاملة، بما يمنح القضية الجنوبية تمثيلاً عادلاً على طاولة المفاوضات النهائية.

عدن تتظاهر

ميدانياً، خرج آلاف المتظاهرين، الجمعة، في ساحة العروض بمدينة عدن، في تظاهرة واسعة أكدت التمسك بحل القضية الجنوبية. وشارك في التظاهرة مواطنون من محافظات مجاورة، رافعين أعلام الجنوب، ومرددين شعارات تؤكد وحدة الصف الجنوبي.

وأكد محافظ عدن عبد الرحمن شيخ اليافعي أن الأجهزة الأمنية أمّنت المظاهرات وحرصت على ضمان حرية التعبير مع الحفاظ على الاستقرار، نافياً وجود أي وفود أممية أو بعثات دبلوماسية لمراقبة الفعاليات، ومشدداً على أن السلطة المحلية مسؤولة عن حماية المواطنين وضبط الأمن.

ترتيبات أمنية

في سياق متصل، أشار محافظ عدن إلى بدء المرحلة الأولى من عملية إخراج المعسكرات من المدينة، ضمن خطة تهدف إلى إعادة تنظيم الانتشار العسكري وتخفيف العبء الأمني عن الأحياء السكنية. كما كشف عن العمل على تجهيز معسكرات بديلة، إلى جانب تدشين مشاريع خدمية مرتقبة في منطقة جبل حديد.

حضرموت وأبين

سياسياً، شددت لقاءات لمكونات وشخصيات سياسية وقبلية من محافظتي حضرموت وأبين على ضرورة الحضور الفاعل في مؤتمر الحوار الجنوبي. وشهدت الرياض لقاءات موسعة لقيادات من أبين، خلصت إلى التوافق على نقاط جوهرية تضمن تمثيلاً عادلاً لمطالب المحافظة ضمن أي حلول شاملة للقضية الجنوبية.

وفي حضرموت، دعا وكيل أول المحافظة عمرو بن حبريش إلى المشاركة بصوت حضرمي موحد، مؤكداً أن المحافظة ترفض العودة إلى المركزية بأي شكل من الأشكال، شمالياً كانت أو جنوبياً، وأن العدالة تمثل الأساس الحقيقي للاستقرار والتنمية.

قرار رئاسي

وفي خطوة تنظيمية لافتة، أصدر عضو المجلس الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي قراراً بتشكيل لجنة تحضيرية من 16 عضواً، لإعداد رؤية حضرموت للمؤتمر الجنوبي. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المحافظة لتأطير موقفها السياسي وضمان حضور منظم يعكس تطلعات أبنائها.

العليمي والإمارات

على الصعيد السياسي الأوسع، عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عن استغرابه مما وصفه بترويج الإمارات لربط انسحابها بتصاعد الإرهاب، مؤكداً أن ازدواجية القرار الأمني والسجون غير القانونية لا تحارب التطرف بل تعيد إنتاجه.

وأشار العليمي إلى أن الدولة شرعت في توحيد القرار الأمني والعسكري، وإخراج التشكيلات المسلحة من عدن وعواصم المحافظات، كاشفاً عن تولي السعودية صرف رواتب التشكيلات العسكرية التي كانت ممولة سابقاً من أبوظبي، إلى جانب دعم الموازنة العامة برواتب موظفي القطاع العام.

دعم إنساني

إنسانياً وتنموياً، واصلت السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تقديم دعم واسع، شمل إنقاذ حياة مواطن في سقطرى عبر استجابة طبية عاجلة، إلى جانب وصول منحة المشتقات النفطية لتشغيل الكهرباء في عدد من المحافظات. ويأتي ذلك ضمن حزمة دعم تنموي بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي، تعكس توجهاً لتعزيز الاستقرار الخدمي والاقتصادي بالتوازي مع المسار السياسي.