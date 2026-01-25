مشاريع صحية وإغاثية ومائية في لبنان واليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ برامجه الإغاثية والإنسانية في عدد من الدول، في إطار جهوده المستمرة لدعم الفئات الأشد احتياجًا والتخفيف من معاناتهم في ظل الأزمات الإنسانية والظروف المعيشية الصعبة.

ففي جمهورية لبنان، وزّع المركز 899 قسيمة شرائية مكّنت المستفيدين من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختيارهم من المتاجر المعتمدة في مناطق صيدا وطرابلس وزحلة وبيروت، استفاد منها 899 فردًا من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمحتاجين من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان (كنف-4) لعام 2026، في إطار مواجهة موجة البرد القارس.

وفي السياق ذاته، نفّذ إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 39 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي، بتمويل من المركز، تنوعت بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات، واستفاد منها اللاجئون وأفراد المجتمع المستضيف، دعمًا للخدمات الإسعافية في مناطق اللجوء.

وفي اليمن، واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، حيث راجعها 198 مستفيدًا خلال الفترة من 7 إلى 13 يناير 2026، شملت عيادات مكافحة الأمراض الوبائية والطوارئ والباطنية، إلى جانب خدمات التوعية والتثقيف، والتمريض، وصرف الأدوية، ومعالجة الإصابات، بما يعزز من قدرة النظام الصحي المحلي على تلبية احتياجات السكان.

كما واصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، حيث جرى ضخ كميات كبيرة من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي والشرب، وتنفيذ عمليات إزالة مخلفات وتجفيف لمياه الصرف الصحي وصيانة مرافق صحية مؤقتة، استفاد منها آلاف الأفراد من النازحين والمجتمع المحلي.

على الصعيد المؤسسي، وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة مذكرتي تفاهم مع كل من الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية «درهم وقاية» وجمعية إعمار، بهدف تقديم الدعم الطبي والعلاجي للحالات الصحية من ذوي الدخل المحدود، وتنفيذ أعمال صيانة وترميم وتشغيل المباني لدعم الفئات المحتاجة بالسكن المناسب، وذلك على هامش حفل إطلاق خطط العمليات والمشاريع الإغاثية والإنسانية والبرامج التطوعية لعام 2026 بمدينة الرياض، بحضور المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، لتعزيز الاستجابة الإنسانية، وتوفير الرعاية الصحية، وتحسين ظروف المعيشة، ودعم الفئات المتضررة في مختلف مناطق العالم.