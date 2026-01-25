شكرا لقرائتكم خبر (كيمارك) ينظم المؤتمر الدولي الثالث للدراسات السريرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك) المؤتمر الدولي الثالث للدراسات السريرية خلال الفترة من 4 إلى 5 فبراير 2026، تحت شعار «صوت الأمل»، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين وصناع القرار من مختلف دول العالم، وذلك في إطار دعم الجهود العلمية والبحثية الرامية إلى تطوير منظومة الدراسات السريرية وتعزيز أثرها الصحي المستدام.

ويجسد المؤتمر منصة علمية عالمية تسهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة، ومشاركة التجارب الرائدة في مجال الدراسات السريرية، إلى جانب مناقشة أحدث التوجهات العالمية وأفضل الممارسات المعتمدة، بما يسهم في بناء مستقبل صحي أكثر كفاءة واستدامة.