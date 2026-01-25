شكرا لقرائتكم خبر مهرجان العسل بالجوف يبرز تنوع المنتجات بمشاركة نحالين من مختلف المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلط مهرجان العسل في منطقة الجوف الضوء على تنوع منتجات العسل المحلي ومشاركة النحالين، من خلال عرض تشكيلة واسعة من الأعسال الطبيعية التي تشتهر بها المنطقة، وسط إقبال من الزوار والمهتمين بالمنتجات الوطنية.

واستعرض المهرجان على مدى 5 أيام أكثر من 13 نوعا من العسل، في مقدمتها «عسل اليقطين» الذي تنفرد به الجوف، إلى جانب أعسال الكين، والبرسيم، والبسباس، والربيع، والقيصوم، والأثل، والشفلح، وغيرها من الأصناف التي تعكس تنوع المراعي والبيئات الطبيعية.

وشارك في المهرجان 20 نحالا من منطقة الجوف والعديد من مناطق المملكة، أسهمت مشاركتهم في إثراء المنتجات المعروضة وتنوعها، مع حضور بارز لإنتاج نحالي الجوف، ما يعكس جودة العسل المحلي وتميزه في السوق.

وتفاوتت أسعار المنتجات بحسب النوع، حيث تراوحت أسعار الكيلو لعسل الكين قرابة 150 ريالا، وعسل القرع نحو 180 ريالا، فيما بلغ سعر الكيلو لعسل سدر فياض الشمال قرابة 400 ريال، وعسل الطلح 300 ريال، والشفلح نحو 500 ريال.

ويأتي المهرجان دعما للنحالين ومنتجاتهم، وتعريفا بالمخزون العسلي في منطقة الجوف، بما يسهم في تعزيز تسويق العسل المحلي ورفع الوعي بقيمته الغذائية والاقتصادية.