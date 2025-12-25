انت الان تتابع خبر السامرائي يلتقي الشيخ حمودي ويبحثان التوقيتات الدستورية ومسار المرحلة المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان لمكتب رئيس التحالف، تناول اللقاء أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في استكمال تشكيل السلطات، وضرورة تعزيز الحوار المسؤول بين القوى السياسية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وبناء تفاهمات وطنية تحافظ على التوازن السياسي وتدعم الثقة بالمسار الديمقراطي، إلى جانب التأكيد على الدور المحوري لمجلس النواب في المرحلة المقبلة بوصفه ركناً أساسياً في انتظام العمل السياسي والمؤسسي.

