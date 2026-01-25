انت الان تتابع خبر الشيخ حمودي: الإطار يتجه للتحول لـ"مجلس إدارة" للحكومة.. وترشيح المالكي "عقلاني" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشيخ حمودي في كلمة له خلال "ملتقى الحوار" الذي عُقد في قاعة الانتصار: إن "الإطار التنسيقي فرض نفسه بوحدته وثقله النيابي وتنوع مكوناته واحترامه للآخرين"، مشيراً إلى أنه "نجح في معالجة مشكلات حادة بروح عراقية مسؤولة".وأضاف أن "الإطار يتجه للتحول من دور مجلس الحكماء إلى مجلس إدارة للحكومة؛ يتبادل المشورة ويكون داعماً وسنداً لأي قرار أو توجه للحكومة المقبلة"، مؤكداً أن "موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بترشيح نوري المالكي كان عقلانياً وحكيماً، ومبنياً على المصلحة الوطنية العليا في ظل التحديات الراهنة".

وبيّن حمودي أن "الإطار نجح في حسم مرشحه لرئاسة الوزراء بفضل روح المسؤولية التي تتحلى بها قواه السياسية، مع وضع شروط جديدة تضمن تشكيل حكومة قوية ومؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي".

وبشأن نقل الإرهابيين إلى العراق، أكد أن "قرار الحكومة باستقبال الإرهابيين المعتقلين في سوريا هو قرار عراقي سيادي تم بالتشاور، ويستند إلى رؤية استباقية تهدف إلى حماية أمن العراق والمنطقة".

ودعا حمودي جميع القوى السياسية إلى "التعاون في مواجهة الأزمات وتقديم الرؤى والحلول البديلة، وعدم الاكتفاء بالانتقاد فقط"، لافتاً إلى أن "تجارب الشعب العراقي مع الأنظمة الشوفينية والطائفية السابقة زعزعت ثقته بالدولة وأوجدت فجوة بين المواطن والنظام، وهو ما يعمل النظام الحالي على تذويبه لكن الأمر يحتاج إلى وقت".

وعلى الصعيد الدولي، ذكر حمودي أن "العالم فقد كثيراً من قيمه وأعرافه القانونية بسبب هشاشة أنظمته، ما يفرض على الشعوب أخذ دورها في تأمين حياتها".

واختتم كلمته بالتأكيد على أن "إيران دولة قوية وشعبها متماسك مع نظامه ولا يمكن أن تنهار بفعل أي استهداف"، معتبراً أن "الوقوف معها هو وقوف مع الحق ورفض للهيمنة الصهيونية".

