السوداني يطلق الأعمال التنفيذية لعدد من المشاريع في صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني أطلق الأعمال التنفيذية لمشروع تأهيل وتطوير البنى التحتية والمجاري والشوارع لـ(حي سبع الدجيل) في قضاء بلد بكلفة إجمالية بلغت أكثر من 11 مليار دينار".

وأضاف المكتب، أن "السوداني أطلق الاعمال التنفيذية لمشروع بنايات الجامعة التقنية الوسطى في قضاء بلد بكلفة مالية أكثر من 5 مليارات دينار".

وتابع المكتب، أن "رئيس مجلس الوزراء أطلق الأعمال التنفيذية لمشروع ماء بلد الجديد سعة (4000 م3/ الساعة وبكلفة 63 مليار دينار".

وأشار المكتب الى ان "السوداني افتتح، عبر دائرة تلفزيونية، مشروع ماء الشهيد فوزي فخري البلداوي في قضاء بلد بسعة 1000 م3 مكعب/ الساعة، وبكلفة 6.4 مليار دينار".