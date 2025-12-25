انت الان تتابع خبر حوارات بلا توقف.. الديمقراطي الكردستاني يطرق أبواب القوى السياسية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وضم الوفد في عضويته كلاً من عضو المكتب السياسي نوزاد هادي، وعضو اللجنة المركزية أوميد صباح، إلى جانب رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد فارس عيسى.والتقى الوفد أمس الأربعاء، كلاً من الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، والأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس تحالف الأساس العراقي محسن المندلاوي، إضافة إلى الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية احمد عبد الله الجبوري (ابو مازن)، وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر.

وتناولت اللقاءات مناقشة الأوضاع الراهنة في إقليم كردستان والعراق والمنطقة، فضلًا عن العلاقات بين أربيل وبغداد. كما جرى بحث الاستحقاقات الانتخابية، والتأكيد على ضرورة استمرار الحوارات.

أول أمس الثلاثاء الموافق 23 كانون الأول 2025، أجرى الوفد، سلسلة لقاءات مع عدد من الشخصيات الحكومية ورؤساء الكتل السياسية في العاصمة بغداد.

والتقى الوفد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، ورئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، فضلًا عن الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، ورئيس تحالف السيادة العراقي خميس الخنجر.

وتناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وبحث التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد وسبل معالجتها، إضافة إلى مناقشة الاستحقاقات الانتخابية.

كما بحث الوفد مع الشخصيات المذكورة القضايا والمشاكل السياسية، وضرورة معالجتها وفقًا للدستور والقانون، فضلًا عن الحراك السياسي الحالي لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

