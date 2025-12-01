سعر الفضة يسجل مستويات تاريخية جديدة – توقعات اليوم – 01-12-2025

شهد سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) تراجعاً وسط تداولات اتسمت بالتذبذب، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة الحالي 0.6550، تلك المقاومة الذي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، وسط سيطرة موجة تصحيحية قوية على المدى القصير، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يعيق فرص صعود الزوج على المدى اللحظي.