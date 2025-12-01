استقبل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، في مقر وزارة الخارجية الإيرانية اليوم، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الدكتور سعود بن محمد الساطي، والوفد المرافق له، خلال زيارتهم الرسمية للعاصمة الإيرانية طهران. وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات سعودية - إيرانية ناقشت القضايا الإقليمية والدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.