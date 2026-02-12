الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 04:09 صباحاً - طريقة تحويل رصيد سوا الى رقم اخر من الطرق السهلة التي أتاحتها شركة سوا لجميع عملائها، وذلك من أجل تسهيل عملية الشحن من وإلى الأرقام وبعضها البعض، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنعرض الطرق التي يمكن استخدامها في هذه الحالة والموضحة من قِبل الموقع الرسمي للمتجر.

طريقة تحويل رصيد سوا الى رقم اخر

يوجد عدة طرق يمكن من خلالها تحويل رصيد سوا إلى رقم آخر، والجدير بالذكر أنها جميعًا تخضع لمعايير تحويل رصيد سوا، ومن خلال السطور التالية سنوضح كل طريقة على حدة مع مراعاة ذِكر الخطوات التفصيلية لكل واحدة:

1- الرسائل النصية

من خلال هذه الطريقة يسهل على العميل تحويل الرصيد في خطوة واحدة، ولم يكن بحاجة إلى الكثير من الخطوات كغيرها من الطرق الأخرى، حيث يتم إرسال رسالة على الرقم (900) بها الكود (# المبلغ المراد تحويله * الرقم الذي سيتم تحويل المبلغ له * 133 *).

من خلال اتباع هذه الطريقة يستطيع العميل تحويل المبلغ في الحال وإرساله إلى الرقم الآخر في دقائق معدودة وبمجرد الانتهاء من إرسال الرسالة، لذا فإنها من أسهل الطرق التي يمكن اتباعها.

2- كود تحويل الرصيد في سوا

يوجد كود يمكن استخدامه بسهولة ويُسر في سوا من أجل تحويل الرصيد، والجدير بالذكر أنه الكود الذي لا يحتاج إلى اتصال ولا يحتاج إلى اتباع الكثير من الخطوات.

حيث يتم طلب (#133*) بعد الاتصال بالكود يتم كتابة (# المبلغ المراد تحويله * الرقم الذي سيتم التحويل إليه * 133 *).

فالكود المختصر لتحويل الرصيد لا يختلف كثيرًا عن الرقم المستخدم في التحويل، حيث قد كان الرقم الخاص بخدمة العملاء، وفي جميع الطرق سيلاحظ العميل سهولة في تحويل الرصيد من رقم إلى آخر.

3- التحويل عبر تطبيق Mystc

هذا التطبيق هو التطبيق الرسمي لشركة سوا، والجدير بالذكر أنه يوجد بداخله كافة الخدمات المراد الاستفادة منها في الشركة وأشهرها خدمة تحويل الرصيد، حيث يتم به اتباع طريقة تحويل رصيد سوا الى رقم اخر من خلال الخطوات التالية:

تحميل تطبيق stc على الأندرويد “من هنا” وعلى الآيفون “من هنا“. تسجيل الدخول إلى التطبيق. النقر على إدارة. الضغط على تحويل. النقر على إرسال. اختيار الرقم المراد إرسال الرصيد له من بين الأرقام الموجودة على الهاتف.

خدمة تحويل الرصيد في سوا

يوجد الكثير من المعايير التي تتعلق بخدمة تحويل الرصيد في سوا، وهي المعايير الواجب الالتزام بها من قِبل كافة المستفيدين من الخدمة، وذلك لأنها من الخدمات التي تجذب الكثير من العملاء إلى الشركة، وفيما يلي من خلال عرض طريقة تحويل رصيد سوا إلى رقم سوا سنوضح جميع المعلومات التي تتعلق بهذه الخدمة:

يمكن الاستفادة من هذه الخدمة لعملاء مسبق الدفع فقط.

لا بُد أن يكون الرصيد المتبقي في الخط بعد التحويل 25 ريال سعودي وأكثر.

يجب توافر رصيد كافي الخط لإتمام عملية التحويل.

الحد الأعلى الذي يتم التحويل به في اليوم الواحد لا محدود.

الحد الأدنى لعملية تحويل الرصيد في المرة الواحدة فقط 5 ريال والحد الأعلى للمرة الواحدة 20 ريال.

يجب أن يكون الرصيد المحول من رقم إلى آخر في سوا 5 أو 10 أو 15 أو ما شابه، أي يكون من مضاعفات الرقم 5.

خدمة تحويل الرصيد في سوا من الخدمات المميزة التي تتيحها الشركة لعملائها، والجدير بالذكر أنها تتم بأكثر من طريقة، وقد تم ذكرها جميعًا خلال عرض طريقة تحويل رصيد سوا الى رقم اخر.

أسئلة شائعة

ما هو رقم التواصل مع سوا من خارج المملكة؟

(966114555555).

ما هو رقم البرقية الهاتفية في سوا؟

(969).