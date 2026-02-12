الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 05:15 صباحاً - اقرب بارنيز كافيه من موقعي يمكن الوصول إليه بطريقة سهلة، حيث يعتبر مقهى بانيز من أشهر المقاهي المنتشرة في المملكة العربية السعودية، وأفضلها جودة لأنه يقدم للسكان مشروبات ومأكولات خفيفة شهية، ومن خلال جريدة لحظات نيوز نعرض لكم الطريقة الصحيحة للوصول إلى أقرب بانيز كافية من موقعك.

اقرب بارنيز كافيه من موقعي

نظرًا إلى شهرة مقهى بارنيز الكبيرة يوجد العديد من الناس الذين يرغبون في زيارته، والجدير بالذكر أنه يوجد العديد من الفروع الموزعة له في أنحاء المملكة، للتعرف على أقرب فرع لك، قم باتباع الخطوات التالية:

القيام بالولوج على خرائط جوجل (Google Maps) “من هنا“.

من ثم كتابة أقرب فرع بارنيز كافيه من موقعي في خانة البحث.

بعدها يظهر قائمة بأقرب الفروع للمواطن في المنطقة.

يقوم بتحديد الفرع الراغب فيه وينقر عليه؛ حتى يظهر له كافة المعلومات التي يحتاجها وطريقة الوصول إليه.

أقرب بارنيز كافيه من موقعي في السعودية

إن كافيه بارنيز يمتلك شعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية، بسبب جودة المشروبات والأطعمة فيه، بجانب توفير خدمة السيارة التي تسمح بالطلب دون الدخول إلى المقهى، وتنتشر فروعه في العديد من المدن وهذا يتضح من الآتي:

اقرأ أيضًا: اقرب ستاربكس من موقعي

الرياض

تضم مدينة الرياض عددًا كبيرًا من فروع بارنيز كافيه والتي تأتي على النحو التالي:

طريق الملك فهد – العليا.

طريق الملك فهد – المربع.

حي طريق الثمامة – الندى.

الطريق الدائري الشرقي – الريان.

الطريق الدائري الشرقي – AL JAZIRAH ROAD.

طريق AMRAN DIST.

2758- الياسمين- 6371.

جدة

توفر مدينة جدة مجموعة من فروع بارنيز التي تتواجد في المناطق التالية:

محطة المهدي فرع الاستاد الرياضي – حي مدائن.

فرع السهيمي – طريق الملك عبد الله – النسيم.

شرف سلطان 4 – شارع الأمير سلطان- حي البساتين.

شارع الأمير محمد بن عبد العزي الروضة -23432.

حي أم السلم- طريق الحرمين- فرع السليمانية.

حي الروضة- شارع الأمير سلطان – فرع سلطان 3- جدة – 23433- السعودية.

الطائف

تعتبر مدينة الطائف من المدن المميزة التي يتوافر بها عدد كبير من المطاعم والمقاهي ومن أشهر فروع مقهى بارنيز المتواجدة بها ما يلي:

فرع طريق المطار- حي الصيانة- 26551.

فرع الغزالي- طريق المطار.

فرع السواط- طريق المطار- حي القيم الأعلى- 26561.

طريق شهار- فرع شهار.

طريق أبو بكر الصديق- فرع أبو بكر.

حي الجال- TERA MALL- 26523.

حسان بن ثابت- فرع السهل- الطائف- 26513- السعودية.

المدينة المنورة

تعتبر مدينة المدينة المنورة من المدن التي يفضل العديد من الناس زيارتها، وفي حال الرغبة في معرفة فروع مقهى بارنيز بها، فهي تضم الفروع التالية:

قربان- طريق الأمير عبد المجيد.

قباء – 800 – طريق الهجرة – بعد مسجد قباء.

طريق الهجرة – بعد نقطة تفتيش المدينة المنورة.

السلطانة- 703- أبو بكر الصديق.

الخندق-776- أبو بكر الصديق.

الحفيا – خالد بن الوليد.

مكة المكرمة

إن مقهى بارنيز من المقاهي التي تقدم أشهر المشروبات وينتشر هذا المقهى في المناطق التالية:

الشميسي1-10- طريق جدة مكة السريع.

الزايدي- حي التخصصي- طريق جدة مكة السريع.

بوابة 100- طريق جدة مكة السريع.

جياد- مكة المكرمة- حي الهجرة- الطريق الدائري الثالث.

رصيفة- شارع منصور- محطة لقمان.

تضم المملكة العربية السعودية عدد كبير من المطاعم والمقاهي العالمية والمحلية والتي توفر للسكان مستوى عالي من الخدمة والترفيه، ومن أشهر تلك المقاهي مقهى بارنيز الذي يقدم قهوة من أجود الأنواع في العالم، لذلك يبحث الناس عن اقرب بارنيز كافيه من موقعي.