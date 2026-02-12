سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يعيد اختبار مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 12-02-2026

سجل سعر البتكوين (BTCUSD) ارتفاعاً محدوداً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر التي تكبدها في الفترة الماضية، بالتزامن مع سعيه لتصريف حالة التشبع البيعي على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، وهو ما وفر بعض الدعم لتحركاته الحالية.

لكن على الجانب الآخر يظل الاتجاه الرئيسي هابطاً على المدى القصير، مع استمرار تحرك السعر بمحاذاة خط ميل فرعي يعزز هذا المسار، إلى جانب بقاء الضغط السلبي قائماً نتيجة تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، الأمر الذي يبقي من احتمالات التعرض لمزيد من الضغوط السلبية في المدى القريب.

ولذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر البتكوين خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم الحالي 67,000$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 64,000$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64,000$ ومستوى المقاومة 70,000$.

توقعات السعر لهذا اليوم: هابط