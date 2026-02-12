الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يستفيد من الدعم الإيجابي – توقعات اليوم – 12-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يستفيد من الدعم الإيجابي – توقعات اليوم – 12-02-2026 1/2
  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يستفيد من الدعم الإيجابي – توقعات اليوم – 12-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يستفيد من الدعم الإيجابي – توقعات اليوم – 12-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-12 02:51AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض زوج الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج بتحركاته السابقة من تصريف البعض من تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر بحرية أكبر على المدى القريب.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا