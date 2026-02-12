سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يستفيد من الدعم الإيجابي – توقعات اليوم – 12-02-2026

انخفض زوج الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج بتحركاته السابقة من تصريف البعض من تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر بحرية أكبر على المدى القريب.