الاقتصاد

سعر الفضة يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 12-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الفضة يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 12-02-2026 1/2
  • سعر الفضة يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 12-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفضة يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 12-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-12 02:29AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر الذهب (GOLD) في تداولاته اللحظية الأخيرة، في تحركات تبدو أقرب لالتقاط الأنفاس ومحاولة اكتساب زخم إيجابي قد يدعم عودته للصعود من جديد.

 

ويأتي هذا التراجع رغم استمرار الدعم الديناميكي الناتج عن تداولات السعر أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، الأمر الذي يعزز من استقرار وهيمنة الموجة الفرعية الصاعدة على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

 

بناءاً على ذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر الذهب بتداولاته اللحظية القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 5,000$، ليستهدف مستوى المقاومة 5,300$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 4,900$ ومستوى المقاومة 5,200$.

 

توقعات السعر لهذا اليوم: صاعد  

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا