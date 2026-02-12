سعر الفضة يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 12-02-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) في تداولاته اللحظية الأخيرة، في تحركات تبدو أقرب لالتقاط الأنفاس ومحاولة اكتساب زخم إيجابي قد يدعم عودته للصعود من جديد.

ويأتي هذا التراجع رغم استمرار الدعم الديناميكي الناتج عن تداولات السعر أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، الأمر الذي يعزز من استقرار وهيمنة الموجة الفرعية الصاعدة على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

بناءاً على ذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر الذهب بتداولاته اللحظية القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 5,000$، ليستهدف مستوى المقاومة 5,300$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 4,900$ ومستوى المقاومة 5,200$.

توقعات السعر لهذا اليوم: صاعد