سعر النحاس دون أي جديد-توقعات اليوم 12-2-2026

لا جديد لدى سعر النحاس حتى هذه اللحظة ليستمر بتقديم تداولات جانبية ضعيفة بتذبذبه دون الحاجز المتمركز عند 5.9700$ محاولا بذلك تأكيد استعداده لتفعيل المسار التصحيحي الهابط المقترح سابقا.

محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك حاليا دون مستوى 50 قد يزيد من فعالية المسار التصحيحي ليعزز فرص استهداف السعر قريبا لمستوى 5.7200$ ومن ثم ليحاول الضغط على الدعم الإضافي المستقر عند 5.5100$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.7200$ و 5.9700$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز