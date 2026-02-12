شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس دون أي جديد-توقعات اليوم 12-2-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-02-12 05:10AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
لا جديد لدى سعر النحاس حتى هذه اللحظة ليستمر بتقديم تداولات جانبية ضعيفة بتذبذبه دون الحاجز المتمركز عند 5.9700$ محاولا بذلك تأكيد استعداده لتفعيل المسار التصحيحي الهابط المقترح سابقا.
محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك حاليا دون مستوى 50 قد يزيد من فعالية المسار التصحيحي ليعزز فرص استهداف السعر قريبا لمستوى 5.7200$ ومن ثم ليحاول الضغط على الدعم الإضافي المستقر عند 5.5100$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.7200$ و 5.9700$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز