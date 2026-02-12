الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 08:19 صباحاً - كيف احصل على رقم سداد رخصة العمل؟ وما هي شروط الحصول على رخصة العمل؟ نظرًا إلى أن هذه الخدمة تعتبر بمثابة موافقة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعمل في السوق السعودي، ورخصة العمل هي إحدى متطلبات إصدار أو تجديد الإقامة وذلك من قبل المديرية العامة للجوازات، لذا سنتعرف إلى الخطوات المتبعة في الحصول على رخصة العمل من خلال موقع لحظات نيوز.

كيف احصل على رقم سداد رخصة العمل؟

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الحصول على رخصة العمل، وتلك الخطوات تتمثل فيما يلي:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “من هنا“. النقر على الخدمات الإلكترونية. تحديد الاستعلامات الإلكترونية للعمل. تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور، ورمز التحقق. اختيار خدمات مكتب العمل. الضغط على خدمة رخصة العمل. النقر على رقم رخصة العمل برقم الإقامة ورقم الحدود. الضغط على تبويب رقم السداد. إدخال رمز التحقق بعد التأكد من صحته. النقر على كلمة بحث. عرض كافة المعلومات والبيانات التي يُرغب بالاستعلام عنها.

خطوات سداد رسوم مكتب العمل

بعد الاطلاع على إجابة سؤال كيف احصل على رقم سداد رخصة العمل، سنتعرف فيما يلي على الخطوات المُتبعة في سداد رسوم مكتب العمل:

الدخول إلى الخدمات الإلكترونية وتسجيل الدخول. اختيار المنشأة. تحديد إصدار أو تجديد رخصة العمل. تعبئة كافة بيانات البحث وإضافة الوافدين المرغوب في إصدار أو تجديد الرخص لهم. اختيار العمالة المُراد إضافة الرخص لهم. النقر على إرسال. ستظهر الآن تذكرة المراجعة التي تحتوي على رقم السداد. يتم تسديد كافة الرسوم المطلوبة من خلال البنوك المحلية مُستخدم في ذلك رقم السداد عبر خدمة سداد. مراجعة مكتب الجوازات لكي يتم إصدار الإقامة.

شروط الحصول على رخصة العمل

توجد مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها من أجل الحصول على رخصة عمل:

يجب ألا يتجاوز تاريخ انتهاء الرخصة مدة 6 أشهر.

لا يُمكن أن يتم إصدار أو تجديد الرخص في حال وجود المنشأة في النطاق الأحمر.

طرق التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

فيما يلي سنعرض طرق التواصل التي يُمكن استخدامها للاستفسار عن رخصة العمل أو غيرها:

تطبيق الوزارة ويمكن تحميله لهواتف الأندرويد “من هنا” ولهواتف الأيفون “من هنا“.

خدمة راسلنا وهي خدمة متوفرة طول الـ 24 ساعة وعلى مدار الأسبوع، ويُمكن الوصول لها “من هنا“.

تقديم الشكاوي والبلاغات “من هنا“.

الاتصال على الرقم 19911.

التواصل على صندوق البريد 12484.

التواصل على الرمز البريدي 11157.

البريد الإلكتروني: [email protected] .

من أجل الحصول على رخصة العمل يجب الالتزام بمجموعة من الشروط والمتطلبات مع الحرص على اتباع الخطوات التي تؤدي إلى الخدمة بدقة من على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أسئلة شائعة

متى يتاح تجديد رخصة العمل؟

يسمح بتجديد رخصة العمل عندما يكون متبقي 180 يوم أو أقل على انتهاء صلاحيتها.

كم يستغرق تحديث حالة رخصة العمل لتظهر في قوى رخصة مجددة؟

يستغرق تحديث حالة الرخصة حوالي ساعة واحدة بعد أن يتم السداد.