سعر سهم الماجد للعود (4165) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 12-02-2026

مدد سعر سهم بي إس إف (1050) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعزيز مكاسب السهم في الفترة المقبلة، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 18.90 ريال مع وجود فرص لاختراقه.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد