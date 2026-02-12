الاقتصاد

سعر سهم الماجد للعود (4165) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 12-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم الماجد للعود (4165) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 12-02-2026 1/2
  • سعر سهم الماجد للعود (4165) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 12-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم الماجد للعود (4165) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 12-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-12 00:06AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

 مدد سعر سهم بي إس إف (1050) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعزيز مكاسب السهم في الفترة المقبلة، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 18.90 ريال مع وجود فرص لاختراقه.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا