وجع الفقد يطرق باب وليد الشامي… ونجوم الفن يواسونه

دبي - فريق التحرير: خيّم الحزن على الوسط الفني بعد إعلان وفاة والدة الفنان وليد الشامي، إذ سارع زملاؤه ومحبّوه وجمهوره إلى تقديم التعازي والدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة.

وتوالت رسائل التعزية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب المستشار تركي آل الشيخ: “خالص عزائي لأخي الفنان وليد الشامي بوفاة والدته رحمها الله”، فيما نشرت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات بيانًا جاء فيه: “خالص التعازي والمواساة للفنان وليد الشامي بوفاة والدته رحمها الله.. وتعازينا القلبية لأسرته الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.. إنا لله وإنا إليه راجعون”، مؤكدة تضامنها الكامل مع الفنان الذي ينتمي إلى أسرتها الفنية.

كما عبّر الفنان أصيل أبو بكر عن حزنه قائلًا: “خالص التعازي والمواساة لأخي الغالي وليد الشامي.. عظم الله أجركم في فقيدتكم والدتكم، رحمة الله عليها وأسكنها فسيح جناته، والله يصبركم ويعصم قلوبكم يا خوي.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

بدوره، كتب الفنان فايز السعيد: “خالص العزاء لإخواتي الفنانين وليد، رائد، وسعدون الشامي بوفاة والدتهم المغفور لها بإذن الله، سائلين الله أن يرحمها ويجعل مثواها الجنة.. الفاتحة”.

أما نواف عبدالله فعلّق: “خالص عزائي لأخي وحبيبي الفنان وليد الشامي بوفاة والدته، أسأل الله العلي القدير أن يرحمها ويسكنها الفردوس الأعلى”.

هذا التعاطف الواسع عكس محبة كبيرة يحظى بها وليد الشامي في الوسط الفني، حيث توحّد النجوم والجمهور في الدعاء لوالدته بالرحمة ولعائلته بالصبر والسلوان.